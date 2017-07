Emmanuel Macron a rendu hommage mercredi à Simone Veil en soulignant que ses victoires au profit des plus faibles devaient être toujours défendues et a annoncé qu'elle reposerait avec son époux, Antoine, au Panthéon. L'ancienne ministre de la Santé et ex-présidente du Parlement européen est décédée vendredi à l'âge de 89 ans. Rescapée de la Shoah devenue femme d'Etat à la fibre humaniste, elle fut l'une des rares femmes engagées en politique dans les années 1970, qui la virent oeuvrer à la légalisation de l'avortement en France.