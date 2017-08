Depuis quelques années, les exemples de reconversions spectaculaires se multiplient dans les médias, alimentant le débat sur le sujet de ces « intellos » devenus « manuels ». Une certaine aura entoure ces personnalités qui osent refuser le parcours linéaire du diplômé lambda, et semblent obéir à des instincts que la tranquille vie d’entreprise refuse de connaître. Dans des projets aux frontières mouvantes entre artisanat, entrepreneuriat et sur fond de « quête de sens », que cherchent vraiment ces individus en reconversion ? Ouvrent-ils la voie à un phénomène d’ampleur ? Et que peuvent-ils nous faire comprendre sur la situation du travail à notre époque ?