Séisme de magnitude 7 en Indonésie, pas de tsunami

5 août 2018 Par Par Agence Reuters

Un tremblement de terre de magnitude 7 a frappé dimanche en début de soirée les îles indonésiennes de Bali et de Lombok, faisant au moins un mort selon un premier bilan provisoire et semant la panique parmi les touristes et les populations locales.