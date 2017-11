Flessel, Le Drian et Vidal, trio des ministres plébiscités

5 novembre 2017 Par Par Agence Reuters

Laura Flessel, Jean-Yves Le Drian et Frédérique Vidal forment le trio le plus populaire du gouvernement avec 68% de bonnes opinions pour la ministre des Sports, 59% pour celui des Affaires étrangères et 57% pour celle de l'Enseignement supérieur, selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche.