PONT-A-MOUSSON, Meurthe et Moselle (Reuters) - Hommage aux Poilus de Morhange et à la "renaissance" d'une région frappée par le chômage et la désindustrialisation : Emmanuel Macron est entré mardi dans le vif de son "itinérance mémorielle" et politique qui doit lui permettre de renouer avec les territoires et les Français sur fond d'impopularité record.