Macron "assume" sur les carburants mais fait un geste

5 novembre 2018 Par Par Agence Reuters

Emmanuel Macron "assume", dans des interviews publiées lundi, la hausse de la taxation des carburants tout en faisant un geste à l'égard des personnes devant se déplacer pour aller travailler, dans un contexte de grogne grandissante et à la veille d'un long déplacement dans le Nord et l'Est de la France.