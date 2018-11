Macron entre dans le vif de son "itinérance mémorielle"

5 novembre 2018 Par Par Agence Reuters

Emmanuel Macron est entré mardi dans le vif de son "itinérance mémorielle" et politique à Morhange (Moselle), théâtre d'une attaque meurtrière en 1914, et à Pont-à Mousson, (Meurthe-et-Moselle) où il clôturera un forum économique dans cette région touchée par le chômage et la désindustrialisation.