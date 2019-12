5 décembre: à Paris et en régions, suivez la mobilisation en direct

Un mouvement de grèves et de manifestations dans les secteurs public et privé a débuté jeudi contre le projet de réforme des retraites, un nouvel acte social du quinquennat après les « gilets jaunes » dont l’exécutif redoute qu’il n’égale, voire dépasse, la lame de fond de 1995. Notre récit en direct, avec nos envoyés spéciaux à Paris, Tours, Lille, Toulouse, Marseille ou La Roche-sur-Yon. À Paris, des affrontements ont eu lieu aux abords de la place de la République, scindant le cortège en deux. Vers 17 h 30, le carré de tête a enfin pu traverser cette place et poursuivre son chemin en direction de Nation.