Réunion de rabibochage sur l'emploi et l'environnement

6 mai 2019 Par Par Agence Reuters

Edouard Philippe et une partie du gouvernement ont commencé lundi à parler d'emploi et d'environnement avec des associations d'élus, des syndicats et des organisations patronales, lors d'une réunion aux airs de main tendue après la promesse d'Emmanuel Macron d'écouter davantage les corps intermédiaires.