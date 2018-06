Des témoins contredisent la version d'Alexis Kohler

Ils n’ont pas l’impression d’avoir la mémoire qui flanche. Pourtant, les hauts fonctionnaires de Bercy dont nous avons recueilli le témoignage [lire en boîte noire] et qui y ont travaillé du temps où Alexis Kohler était au ministère de l’économie et des finances disent tous la même chose. Ils ne se souviennent pas que le haut fonctionnaire ait demandé à être déporté sur tous les dossiers concernant les chantiers de Saint-Nazaire (STX France) et MSC, le groupe auquel Alexis Kohler était familialement lié. Ils se rappellent encore moins qu’Alexis Kohler ait été exclu de la liste de transmission des notes et des rapports qui cheminent au sein de Bercy et en interministériel. Ils n’ont pas le moindre souvenir d’avoir vu le haut fonctionnaire quitter une réunion interministérielle, alors que le dossier STX-MSC y était débattu.