France: Le déficit de la Sécu baisse plus lentement que prévu

6 juillet 2017 Par Par Agence Reuters

Le déficit du régime général de la Sécurité sociale (y compris le Fonds de solidarité vieillesse, FSV), devrait atteindre 5,5 milliards d'euros cette année, ont annoncé jeudi les ministres de la Santé et des Affaires sociales Agnès Buzyn et de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin.