Sur cette vidéo tournée le 30 juin 2017 en caméra cachée, on voit Cédric Herrou, agriculteur de la vallée de la Roya condamné pour aide à l’entrée d’étrangers en situation irrégulière, et plusieurs militants se rencontrer à la gare de Vintimille, côté italien, et prendre le train de 9 h 33 pour Nice. À Menton-Garavan, la première gare française après la frontière, des CRS montent dans le train et demandent leurs papiers à un jeune Tchadien accompagné de sa sœur, qui se déclarent mineurs (16 et 14 ans). Il les font descendre du train et monter au premier étage de la gare, réquisitionné par le préfet. « Attention, il y a quelques escaliers. » L’adolescent boite à cause d’un pied blessé. Beaucoup de migrants se blessent en tentant de passer la frontière de nuit sur les voies ferrées ou les sentiers.