Hommage aux victimes des attentats de janvier 2015

7 janvier 2018 Par Par Agence Reuters

Emmanuel Macron et Anne Hidalgo ont présidé dimanche un hommage aux 17 victimes des attaques contre Charlie Hebdo et le supermarché Hyper Cacher de la porte de Vincennes, à Paris, sur les lieux mêmes où les frères Chérif et Saïd Kouachi et Amédy Coulibaly ont abattu 17 personnes en janvier 2015.