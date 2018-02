La réforme sur l'apprentissage dévoilée vendredi

7 février 2018 Par Par Agence Reuters

Edouard Philippe et la ministre du Travail présenteront vendredi leur réforme de l'apprentissage et des pistes pour les réformes de la formation professionnelle et de l'assurance chômage, prochain chantier social du quinquennat d'Emmanuel Macron.