En direct de Mediapart: «Baron noir» et Mélenchon ou comment filmer la politique

Ils ont écrit ou réalisé Baron noir, L'Insoumis et L'Assemblée. Ils seront sur notre plateau dès 20h30 pour nous dire comment filmer la politique. Auparavant, dès 19h, à l'occasion des 10 ans de Mediapart, les comptes de l'entreprise, sa nouvelle direction éditoriale, ses projets et l'enjeu de l'indépendance des médias vous seront exposés. Enfin à 21h30, nous analyserons les résultats du vote de dimanche en Italie. Comme chaque mercredi, notre émission “En direct de Mediapart” est en accès libre et gratuit sur notre site, sur YouTube, Dailymotion et Facebook.