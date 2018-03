L'écart de salaires femmes-hommes à 16% dans l'UE en 2016

7 mars 2018 Par Par Agence Reuters

La Roumanie, l'Italie et le Luxembourg sont les meilleurs élèves de l'Union européennes pour l'écart de salaires entre les femmes et les hommes, les Estoniennes, qui gagnent un quart de moins que les hommes, étant les plus à plaindre, selon Eurostat.