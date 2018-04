La grève redémarre à la SNCF

Conformément au calendrier de grève en pointillé décidé par les syndicats de la SNCF, ceux-ci sont repartis pour deux journées d’interruption de travail dimanche 8 et lundi 9 avril 2018 (en pratique, dès samedi soir 20 heures, il y aura des perturbations). L’entreprise de transport ferroviaire a annoncé un taux de grévistes déclarés de 35 % parmi les agents « indispensables pour faire rouler les trains ». Ce qui devrait se traduire par la circulation d’un TGV et Intercités sur cinq, d’un TER et d’un Transilien sur trois. Pour le trafic international (Thalys, Eurostar), trois trains sur quatre seront en service (voir ici dans le détail).