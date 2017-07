« Je ne peux pas laisser écrire que Business France ne serait pas professionnel et gaspillerait l’argent public. C’est pour moi un fait nouveau et grave. Si tel est le jugement des tutelles [ministérielles – ndlr], il faut me le dire immédiatement pour que je procède à l’arrêt de cette campagne. » Le 30 mars 2016, l'actuelle ministre du travail, Muriel Pénicaud, est alors directrice générale de Business France (BF), l’agence publique de promotion des entreprises françaises à l’étranger. Et elle choisit l’affrontement pour répondre, par mail, aux questions posées par le Quai d'Orsay sur la campagne « Créative France » confiée à Havas.