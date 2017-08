Macron fin août dans l'est de l'UE sur le travail détaché

7 août 2017 Par Par Agence Reuters

Emmanuel Macron ira en Autriche, Roumanie et Bulgarie du 23 au 25 août pour renforcer les liens avec ces pays et s'entretenir par la même occasion avec les Premiers ministres tchèque et slovaque, a-t-on appris lundi auprès de l'Elysée.