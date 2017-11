Le foie gras plus cher pour Noël après la grippe aviaire

7 novembre 2017 Par Par Agence Reuters

Il y aura bien du foie gras sur les tables des fêtes de fin d’année mais en plus petite quantité et plus cher après les épizooties de grippe aviaire qui ont décimé en 2015 et 2016 les élevages français, assurent les producteurs.