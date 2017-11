Marie-Laure Dufresne-Castets: «Chez moi, la colère ne s’éteint pas»

Marie-Laure Dufresne-Castets n'est pas qu'une habituée des prétoires. L'avocate est également une membre active et résolue du mouvement social, que l'on croise parfois dans les cortèges syndicaux au bras de Xavier Mathieu, l’ancien leader des « Conti ». La spécialiste en droit du travail assume totalement la teneur politique de son travail, exclusivement en défense des salariés et des syndicats, contre les géants Moulinex, Continental, Renault ou PSA. Dans son livre Un monde à gagner, publié aux éditions Don Quichotte, Marie-Laure Dufresne-Castets revient sur les combats emblématiques qu’elle a pu mener ces trente dernières années et s’alarme d’une justice de « classe », de plus en plus désarmée face au pouvoir économique.