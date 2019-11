Irak: Six personnes tuées par les forces de l'ordre à Bagdad

7 novembre 2019 Par Par Agence Reuters

Au moins six manifestants ont été tués et plus de 38 autres blessés jeudi à Bagdad par des tirs à balles réelles des forces de l'ordre irakiennes, lors d'un nouveau rassemblement antigouvernemental, a-t-on appris de sources policières et médicales.