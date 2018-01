Révolte, indignation et motion de défiance à La Chaîne parlementaire

La Chaîne parlementaire (LCP) s’enfonce dans une crise de plus en plus grave. Après d’innombrables péripéties qui ont choqué la rédaction au cours de ces derniers mois, la décision prise par la présidente de la chaîne, Marie-Ève Malouines, et son bras droit Éric Moniot de programmer le retour à l’antenne du chroniqueur Frédéric Haziza a déclenché une tempête dans la rédaction. Celle-ci a donc voté ce lundi, à l’unanimité, une motion de défiance contre la direction. Dans une rédaction certes de taille modeste, mais qui reste importante parce qu’abritée par l’Assemblée nationale, un vote aussi unanime constitue naturellement un événement.