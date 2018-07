Des victimes du 13 novembre 2015 se font encore connaître

8 juillet 2018 Par Par Agence Reuters

Deux ans et demi après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, des victimes continuent de se faire connaître, alors que l'instruction de ce dossier tentaculaire entre dans sa dernière ligne droite et laisse espérer un procès en 2020.