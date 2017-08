Des favelas de Rio à la Seine-Saint-Denis

C'est le Bondy Blog qui révèle le projet. Nadine Gonzalez, ancienne journaliste de mode qui a monté un établissement dans une favela de Rio en 2013, la Casa Geração, veut transposer l'expérience à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Et ouvrir ainsi une institution dédiée à la mode, 100% gratuite pour les jeunes de 18 à 25 ans des zones prioritaires du 93, et ouverte à tous. Pour les autres habitants de Seine-Saint-Denis, il faudra compter 4 euros l’heure, et pour les autres, 6 euros.