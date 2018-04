Le macronisme électoral se voyait, sur le plan économique, comme un équilibre. C’était le lieu même de « l’en-même-temps » : d’un côté, un libéralisme assumé, de l’autre la mise en place de nouvelles protections et de nouveaux soutiens. Un social-libéralisme capable de séduire et de rassurer à droite comme à gauche et qui distinguait Emmanuel Macron de ses adversaires trop libéraux ou trop interventionnistes. Un an après son élection, le nouveau président a-t-il tenu son engagement ?