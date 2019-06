72 élus de droite souhaitent la "réussite" de Macron

9 juin 2019 Par Par Agence Reuters

Soixante-douze maires et élus locaux de droite et du centre souhaitent la "réussite" d'Emmanuel Macron et du gouvernement d'Edouard Philippe dans une tribune qui confirme l'attrait exercé par l'actuel pouvoir sur le camp conservateur alors que Les Républicains sont en plein marasme.