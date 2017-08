La lutte contre les incendies au regard de l'état des forêts

Les flammes des incendies de Bormes-les-Mimosas, Artigues ou Biguglia fin juillet les ont échaudés. De mémoire de pompier, et même s’il est trop tôt pour faire un bilan chiffré du nombre d’hectares grillés, on n’avait pas vu d’incendie d’une telle ampleur et d’une telle intensité depuis 2003. Y a-t-il une augmentation du nombre de départs de feu ? Du nombre d’hectares brûlés ? Difficile à dire, tant les outils statistiques sont nombreux et parcellaires. La base Prométhée, qui recense les incendies depuis 1973, nous propose ce graphique.