Kevin Spacey "effacé" d'un film qui était pourtant terminé

9 novembre 2017 Par Par Agence Reuters

Le réalisateur et les producteurs d'un film dont le tournage est achevé et qui doit sortir sur les écrans le 22 décembre ont retiré Kevin Spacey du générique et décidé de tourner à nouveau toutes les scènes dans lequel l'acteur apparaissait.