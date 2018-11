Dans le bassin minier, Macron loue la transition énergétique, cible le FN

9 novembre 2018 Par Par Agence Reuters

Emmanuel Macron a loué vendredi, au sommet du terril de Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais), la transition énergétique et les nouvelles industries tout en appelant à "assumer le passé industriel et ouvrier" d'une région qui a connu une reconversion difficile et où le Front national gagne du terrain.