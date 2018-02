Après la mort de Selom et Matisse, Lille-Fives s’interroge sur sa double identité

La mort des deux jeunes, fauchés par un train alors qu’ils fuyaient la police en décembre, a profondément marqué le quartier populaire de Fives. Elle est intervenue dans un contexte de tensions croissantes entre certains jeunes et une partie des habitants qui, depuis un an, réclament une plus forte présence policière. Ce drame résume pour beaucoup l’histoire de ce quartier lillois, hier sacrifié sur l’autel de la reconversion économique, et aujourd’hui en voie de gentrification.