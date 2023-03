Lundi à 19 heures, émission spéciale : « Mettons la réforme à la retraite ! »

DesDes mobilisations historiques contre la réforme des retraites se succèdent depuis maintenant plusieurs semaines, et il ne se passe rien. Ou plutôt : Emmanuel Macron et son gouvernement ne consentent ni dialogue, ni compromis à la hauteur de cette contestation massive, qui traverse les sensibilités politiques, les générations et les catégories sociales.

Comment comprendre ce déni démocratique ? Comment le vivent celles et ceux qui partagent le refus de cette réforme, l’expriment dans la rue, et le portent en tant que responsables politiques et syndicaux ? Quelle issue à cette impasse qui heurte et interroge ?

Voilà les questions que la rédaction de Mediapart posera aux travailleuses et travailleurs, et aux nombreuses personnalités du monde syndical, politique, intellectuel et artistique qui interviendront lors d’une soirée spéciale en direct et au cœur de notre rédaction, ce lundi 13 mars, à partir de 19 heures.

Cette émission aura lieu au seuil d’une semaine décisive, avec une nouvelle journée de mobilisations et le vote final de la loi par l’Assemblée nationale et le Sénat... à moins que le pouvoir n’aille encore plus loin dans sa stratégie du passage en force, en usant du 49-3.

Se succèderont entre autres sur notre plateau : Philippe Martinez, François Hommeril, Yvan Ricordeau, Annick Coupé, Caroline De Haas, Michèle Riot-Sarcey, Jérôme Guedj, Aurélie Trouvé, Michaël Zemmour, Sylvie Esper Kimissa, Mouloud Sahraoui, Yann Le Lann, Vincent Jarousseau, Arno Bertina, Lucie Pinson, Yanis Khames, Geneviève Fraisse, Manès Nadel, Rachel Keke, Youlie Yamamoto…

→ Suivez cette émission en accès libre sur notre site