France: Le projet de loi économie circulaire en conseil des ministres

10 juillet 2019 Par Par Agence Reuters

Le gouvernement présente ce mercredi le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire, qui doit permettre de réduire les déchets et d'améliorer le recyclage en France via notamment un système de bonus-malus et de consigne pour les bouteilles plastique.