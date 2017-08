A la porte de la Chapelle, la crise humanitaire est loin d’être résolue

Un mois après l’évacuation du campement de la porte de la Chapelle, des dizaines de tentes sont de nouveau visibles dans la pénombre des ponts de ce quartier parisien. Installés sur le terre-plein central et sur le chantier de la ligne de tram, les réfugiés tentent de trouver le sommeil mais le bourdonnement permanent du périph les empêche de fermer l’œil. Une odeur d’urine imprègne l’air ambiant et des déchets jonchent le sol. La fumée, la pollution et la poussière rendent l’air difficilement respirable.