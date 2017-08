Soutien de Macron, Patrick Braouezec dit sa déception

Après avoir voté pour Emmanuel Macron dès le premier tour de la présidentielle, puis soutenu les candidats du PCF aux élections législatives, Patrick Braouezec dit sa déception face à «un gouvernement qui penche plus à droite qu’à gauche». «Autant le caractère libéral est lisible et assumé, autant il est difficile de déceler le moindre signe visant à plus de protection et de solidarité», écrit-il dans cette adresse publique au président de la République, s'alarmant de réformes qui, loin de contester la suprématie de l'argent, la renforcent.