Jérôme Cahuzac de nouveau face à ses juges

La voie est très étroite, pour Jérôme Cahuzac et ses défenseurs. L’ancien ministre (PS) du budget, qui a fait appel de sa condamnation, est de nouveau jugé pour fraude fiscale, blanchiment et déclaration incomplète ou mensongère de patrimoine, à partir de lundi devant la cour d’appel de Paris, et il risque une peine maximale de cinq ans de prison. Le procès doit s’étaler sur deux semaines, à raison de trois jours par semaine. Six audiences qui devraient – en grande partie – être consacrées à implorer la clémence des juges.