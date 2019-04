Européennes: sur les terres de Ruffin, «ras-le-bol des promesses»!

Amiens, la ville d’Emmanuel Macron. La ville de François Ruffin, de Goodyear et de Whirlpool, aussi. Devant l’entrée de Mégacité, où a lieu le meeting de La France insoumise (LFI), une chorale entonne du Bernard Lavilliers : « Travailler encore, travailler encore. » Sur ces terres de la Somme, les fermetures d’usine se suivent et se ressemblent. Après la lente mort de l’industrie textile, il y a trente ans, le reste de l’industrie s’y est mis à son tour : Goodyear, Flodor, l’an dernier, Whirlpool et Prima. Toutes ces entreprises tombées comme des mouches face au capitalisme mondialisé.