Le retour à l'équilibre des retraites plus long que prévu

11 juin 2019 Par Par Agence Reuters

Le système des retraites resterait en besoin de financement jusqu'en 2042 et non 2036 comme annoncé en juin dernier, et ce dans le meilleur des scénarios de croissance, selon le rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites (COR).