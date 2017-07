14 Juillet: 11.000 policiers et un drone mobilisés à Paris

11 juillet 2017 Par Par Agence Reuters

Onze mille policiers et gendarmes et un drone de type Reaper seront mobilisés jeudi et vendredi à Paris pour assurer la sécurité des festivités du 14-Juillet et des personnalités étrangères invitées, dont le président américain Donald Trump.