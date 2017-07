Nicolas Hénin, journaliste et auteur de Jihad Academy, lance un think tank pour réfléchir aux questions de terrorisme et de radicalisation. Avec lui, 5 autres professionnels du domaine : Cédric Mas, avocat et historien militaire ; Jean-Marc Lafont, spécialiste des conflits ; Bilad al-Fransa, ingénieur en sécurité informatique, et Mourad Benchellali, ancien détenu de Guantanamo, engagé dans la prévention de la radicalisation. Le nom de leur structure : Action Résilience.