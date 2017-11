«La Cinémathèque n'est pas à la hauteur» regrette la Société des réalisateurs

Invité de MediapartLive le 8 novembre, Frédéric Bonnaud, directeur de la Cinémathèque française (qui a par ailleurs animé nos émissions entre 2012 et 2016), avait regretté le retour de « l'ordre moral » et des « ligues de vertu » après la polémique autour des rétrospectives Polanski et Brisseau organisées par la Cinémathèque. Il avait également dénoncé un « choc totalitaire » de « demi-folles », visant implicitement certaines associations féministes.