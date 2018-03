Les familles de journalistes tués à Homs réclament justice

12 mars 2018 Par Par Agence Reuters

Les familles des journalistes Rémi Ochlik et Marie Colvin, tués il y a six ans en Syrie dans un bombardement imputé au régime de Bachar al Assad, et des rescapés ont réclamé lundi la délivrance "sans délai" de mandats d’arrêts internationaux à l'encontre des responsables présumés.