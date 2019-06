Méditerranée: 1.151 morts depuis la fermeture des ports italiens

12 juin 2019 Par Par Agence Reuters

Au moins 1.151 hommes, femmes et enfants ont péri en Méditerranée centrale depuis la décision de l'Italie, il y a un an, de fermer ses ports aux navires humanitaires qui portent secours aux migrants en mer, ont dénoncé mercredi Médecins sans frontières (MSF) et SOS Méditerranée.