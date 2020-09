Les gilets jaunes tentent un retour aux «fondamentaux»

Il y a ceux qui n’auraient manqué ce rendez-vous sous aucun prétexte ; ceux qui soutiennent de loin ; et ceux, bien plus nombreux sans doute, qui ont tourné la page. Ce samedi 12 septembre a valeur de test pour mesurer la réelle capacité de mobilisation des gilets jaunes, presque deux ans après leur irruption dans le paysage hexagonal. Un appel à se remobiliser de façon massive ce samedi dans les villes et sur les ronds-points circule depuis plusieurs semaines sur les pages Facebook des divers groupes encore vivaces. Il a été notamment largement diffusé par Jérôme Rodrigues, figure emblématique du mouvement, blessé à l’œil début 2019 place de la Bastille à Paris.