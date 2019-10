En Tunisie, deux finalistes à la présidentielle aux antipodes

Officiellement, ils auront eu seulement quarante-huit heures pour faire campagne. Nabil Karoui, l’homme d’affaires, volubile et populiste emprisonné le 23 août pour évasion fiscale et blanchiment d’argent, a été libéré mercredi 9 octobre, quatre jours avant le scrutin et deux jours avant la fin de la campagne officielle. Son rival, Kaïs Saïed, l’enseignant en droit constitutionnel, austère et mystérieux, n’avait pas fait campagne pour ne pas enfreindre le principe d’égalité des chances.