Le procès d'un crime "hors-série" du couple Fourniret-Olivier

12 novembre 2018 Par Par Agence Reuters

Michel Fourniret et Monique Olivier, déjà condamnés pour le meurtre de sept adolescentes et jeunes femmes entre 1987 et 2001, comparaissent à partir de mardi devant une cour d'assises pour le crime qui leur a permis de financer leurs meurtres.