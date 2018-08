Bardot et Hulot règlent leurs comptes par médias interposés

13 août 2018 Par Par Agence Reuters

Brigitte Bardot et Nicolas Hulot se sont affrontés au téléphone et dans les médias samedi et dimanche, la première qualifiant le ministre de la Transition écologique de "trouillard" et le deuxième traitant l'activiste de "démago".