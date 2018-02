État de catastrophe naturelle pour 275 communes inondées

14 février 2018 Par Par Agence Reuters

Deux cent soixante-quinze communes sont reconnues en état de catastrophe naturelle et bénéficieront de la solidarité nationale, ont annoncé mercredi les ministère de l'Intérieur, de la Transition écologique et de l'Economie et des Finances.