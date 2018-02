Un arsenal de près de 500 armes découvert dans le nord de la France

14 février 2018 Par Par Agence Reuters

Les Douanes ont annoncé mercredi avoir saisi près de 500 armes, des grenades et plus de 100 kg de cartouches et de munitions que détenait un commerçant de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) à la faveur d'une enquête a priori sans lien avec le terrorisme.