La gouvernance Macron sent le "totalitarisme", dit Le Pen

14 mars 2018 Par Par Agence Reuters

Marine Le Pen a critiqué mercredi la gouvernance d'Emmanuel Macron qui, selon elle, s'apparente de plus en plus à du "totalitarisme", un jugement qu'elle fonde sur le recours du gouvernement aux ordonnances et sur le contenu du projet de révision constitutionnelle.